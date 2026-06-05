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        Suşehri'nde "Akıllı Şehir" toplantısı düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Akıllı Şehir" uygulamaları kapsamında paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Suşehri'nde "Akıllı Şehir" toplantısı düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Akıllı Şehir" uygulamaları kapsamında paydaş toplantısı gerçekleştirildi.


        Orta Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle Suşehri Belediyesi tarafından yürütülen "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Kırsaldan Bölgesel Kalkınmaya Sürdürülebilir ve Akıllı Suşehri Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıya, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ORAN Kalkınma Ajansı, İller Bankası İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ilçedeki kurum temsilcileri katıldı.

        Kayaoğlu, toplantıda Suşehri'nin akıllı şehir vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çevre dostu uygulamaları ve geleceğe yönelik projelerini ele alarak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

        Toplantının gerçekleşmesine katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür eden Kayaoğlu, "İlçemizin teknolojiyi, çevreyi ve kalkınmayı bir araya getiren örnek projelerle geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz. Akıllı şehir uygulamalarıyla daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha modern bir Suşehri için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



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