15 Temmuz gecesi tankın ezdiği araç Tekirdağ'da sergileniyor

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da tankın ezdiği araç, yaşananları unutturmamak için Tekirdağ'da sergileniyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da darbecilerin kullandığı tankın ezdiği otomobil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sergileniyor. 15 Temmuz gecesi Ankara'da Kızılay'a gitmekteyken darbecilerin kullandığı tankın altında kalan otomobil, darbe girişiminde yaşananları unutturmamak amacıyla Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na getirildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında zarar gören araçlar, kamu binaları ve çeşitli yapıların fotoğraflarının yer aldığı sergi de ziyarete açıldı. Vatandaşlar sergiyi 3 gün boyunca ziyaret edebilecek.

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