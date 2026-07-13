Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava sinema günleri devam ediyor.



Ferdi Zeyrek Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, dev ekranda gösterilen "Vahşi Robot" animasyon filmini izledi.



Amfi tiyatro alanında düzenlenen gösterimde özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar patlamış mısır eşliğinde yaz akşamının keyfini çıkardı.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, açık hava sinema etkinlikleriyle vatandaşları yaz boyunca farklı noktalarda buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



- Çorlu Belediyesi Spor Kulübü yüzücülerinden 65 madalya



Çorlu Belediyesi Spor Kulübü (ÇBSK) yüzücüleri, Mersin’de düzenlenen Bölge Şampiyonası’nda 65 madalya kazandı.



Şampiyonada sporcular 31 altın, 20 gümüş ve 14 bronz madalya elde etti.



Son Türkiye şampiyonu unvanına sahip 12 Yaş Kız Bayrak Takımı ise katıldığı tüm branş ve mesafelerde altın madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kulüp yönetimi de spora sağladığı desteklerden dolayı Sarıkurt’a teşekkür etti.







