ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Lally, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Valilikte gerçekleşen ziyarette Vali Soytürk, Başkonsolos Lally ile bir süre görüşerek Tekirdağ'ın coğrafyası, sanayisi, tarımı ve turizmi hakkında bilgi verdi.
Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler de ele alındı.
Vali Soytürk, Başkonsolos Lally ve beraberindeki heyeti Tekirdağ'da ve Valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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