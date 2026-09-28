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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da fırtına 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da fırtına 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Tekirdağ'da fırtına 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

        Balıkçılar tarafından "kestane karası" olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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