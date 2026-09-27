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        Tekirdağ'da "köfte yeme" yarışması düzenlendi

        Tekirdağ'da düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nde, kentin tescilli lezzeti Tekirdağ köftesi yeme yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "köfte yeme" yarışması düzenlendi

        Tekirdağ'da düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nde, kentin tescilli lezzeti Tekirdağ köftesi yeme yarışması düzenlendi.

        Başvuruların yoğun olması nedeniyle kurayla belirlenen 8 yarışmacı, bir dakikada en fazla köfteyi yiyebilmek için mücadele etti.

        Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilen yarışmada, her yarışmacının önüne 30'ar Tekirdağ köftesi konuldu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın güzel lezzetlerini ve bağcılığını Türkiye'ye tanıtma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

        Seneye yine güzel bir organizasyona imza atacaklarını belirten Yüceer, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.

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        Konuşmanın ardından izleyenlerin geri sayımının ardından başlayan yarışmada katılımcılar, kendilerine verilen sürede tabaklarındaki köfteleri tüketmeye çalıştı.

        Yarışma alanında vatandaşlar da mücadeleyi ilgiyle takip ederek, yarışmacılara alkışlarla destek verdi.

        Yarışmada Hüseyin Erdem birinci, Nadide Altın ikinci, Ömer Altın ise üçüncü oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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