Tekirdağ'da "köfte yeme" yarışması düzenlendi

Yarışmada Hüseyin Erdem birinci, Nadide Altın ikinci, Ömer Altın ise üçüncü oldu.

Yarışma alanında vatandaşlar da mücadeleyi ilgiyle takip ederek, yarışmacılara alkışlarla destek verdi.

Seneye yine güzel bir organizasyona imza atacaklarını belirten Yüceer, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın güzel lezzetlerini ve bağcılığını Türkiye'ye tanıtma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Başvuruların yoğun olması nedeniyle kurayla belirlenen 8 yarışmacı, bir dakikada en fazla köfteyi yiyebilmek için mücadele etti.

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