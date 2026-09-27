Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde çocuk parkı yapım çalışmalarına devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde çocuk parkı yapım çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerine sosyal alan kazandırmak amacıyla başlatılan çocuk parkı inşaatı hızla sürüyor.
Çevre düzenlemesi ve oyun gruplarının montajının ardından vatandaşların kullanımına sunulması planlanan park alanındaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
- Başhekim Tabakoğlu'na ziyaret
Tekirdağ Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, Başkan Vekili Ali Dirlik, muhasip üye Kubilay Kaan Çalışkan ile Dr. Asude Çolakoğlu Çil ve Dr. İlyas Kürşat Çil, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
- TED heyetinden İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu ile beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, TED MEM Direktörü Dr. Sabiha Sunar, TED Tekirdağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Savaş Bostancı ve Tekirdağ Koleji Genel Koordinatörü Arzu Aydın yer aldı.
Ziyarette, eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalar ile Tekirdağ'da eğitim faaliyetleri ele alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.