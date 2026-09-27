Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde çocuk parkı yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerine sosyal alan kazandırmak amacıyla başlatılan çocuk parkı inşaatı hızla sürüyor.

Çevre düzenlemesi ve oyun gruplarının montajının ardından vatandaşların kullanımına sunulması planlanan park alanındaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

- Başhekim Tabakoğlu'na ziyaret

Tekirdağ Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, Başkan Vekili Ali Dirlik, muhasip üye Kubilay Kaan Çalışkan ile Dr. Asude Çolakoğlu Çil ve Dr. İlyas Kürşat Çil, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

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Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

- TED heyetinden İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu ile beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, TED MEM Direktörü Dr. Sabiha Sunar, TED Tekirdağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Savaş Bostancı ve Tekirdağ Koleji Genel Koordinatörü Arzu Aydın yer aldı.

Ziyarette, eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalar ile Tekirdağ'da eğitim faaliyetleri ele alındı.