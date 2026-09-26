Tekirdağ'daki gastronomi festivalinde farklı ülkelerin lezzetleri tanıtıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamında farklı ülkelerin yöresel lezzetleri tanıtıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamında farklı ülkelerin yöresel lezzetleri tanıtıldı.
Festivalin ikinci gününde yurt dışından kente gelen şefler, ülkelerine özgü yemekleri hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundu.
Bulgaristan'dan gelen şef Georgi Nikolav Georgiev ile Yunanistan'dan gelen şef Antonia Simenteriadis, ülkelerinin yöresel yemeklerini hazırlayarak mutfak kültürlerini tanıttı.
Festivalde görev alan Şef Selin Çitak, AA muhabirine, etkinliğin dolu dolu geçtiğini söyledi.
Festivalin Tekirdağ'ın lezzetlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da tanıtılmasına katkı sağladığını belirten Çitak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Yurt dışından gelen şeflerin de kendi mutfaklarını tanıtma fırsatı bulduğunu ifade eden Çitak, festivalin kent açısından anlamlı olduğunu ve gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini dile getirdi.
Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden şeflerin katıldığı festivalde şef masaları, yerel üreticiler ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.
Festival, yarın sona erecek.
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