Tekirdağ'daki gastronomi festivalinde farklı ülkelerin lezzetleri tanıtıldı

Yurt dışından gelen şeflerin de kendi mutfaklarını tanıtma fırsatı bulduğunu ifade eden Çitak, festivalin kent açısından anlamlı olduğunu ve gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini dile getirdi.

Festivalin Tekirdağ'ın lezzetlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da tanıtılmasına katkı sağladığını belirten Çitak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamında farklı ülkelerin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

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