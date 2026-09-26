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        Tekirdağ'daki gastronomi festivalinde farklı ülkelerin lezzetleri tanıtıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamında farklı ülkelerin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Tekirdağ'daki gastronomi festivalinde farklı ülkelerin lezzetleri tanıtıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamında farklı ülkelerin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

        Festivalin ikinci gününde yurt dışından kente gelen şefler, ülkelerine özgü yemekleri hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundu.

        Bulgaristan'dan gelen şef Georgi Nikolav Georgiev ile Yunanistan'dan gelen şef Antonia Simenteriadis, ülkelerinin yöresel yemeklerini hazırlayarak mutfak kültürlerini tanıttı.

        Festivalde görev alan Şef Selin Çitak, AA muhabirine, etkinliğin dolu dolu geçtiğini söyledi.

        Festivalin Tekirdağ'ın lezzetlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da tanıtılmasına katkı sağladığını belirten Çitak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Yurt dışından gelen şeflerin de kendi mutfaklarını tanıtma fırsatı bulduğunu ifade eden Çitak, festivalin kent açısından anlamlı olduğunu ve gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden şeflerin katıldığı festivalde şef masaları, yerel üreticiler ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

        Festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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