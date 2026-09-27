Tekirdağ köftesinin lezzet sırrı festivalde anlatıldı

Tekirdağ'da düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nde, kentin tescilli lezzeti Tekirdağ köftesinin hazırlanışı ve püf noktaları anlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince sahil dolgu alanında kurulan mutfakta gerçekleştirilen etkinlikte şef Sergen Özen, Tekirdağ köftesi hazırlayarak pişirme yöntemi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı gösterimin ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin gastronomi değerlerini ve Tekirdağ köftesini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinliklerde yer aldıklarını söyledi.

Tekirdağ köftesinin lezzet sırlarına değinen Özen, bu lezzeti diğer köfte çeşitlerinden ayıran en önemli özelliklerden birinin dana eti kullanılması olduğunu vurgulayarak, Tekirdağ köftesinin Türk mutfağındaki yerinin müstesna olduğunu ifade etti.