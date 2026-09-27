Tekirdağ'da 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nde söyleşi gerçekleştirildi.

Sahil dolgu alanında şef Selin Çitak'ın moderatörlüğündeki söyleşiye konuşmacı olarak katılan şef Serkan Bozkurt, Trakya'nın göçlerle şekillenen zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Gastronomi turizminin dünyada önemli bir gelir modeli haline geldiğini belirten Bozkurt, Trakya'nın yöresel yemeklerinin ve tariflerinin kapsamlı şekilde kayıt altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Bozkurt, bölgedeki her köyün ziyaret edilerek yöresel yemeklerin envanterinin çıkarılması ve bu çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

REKLAM

Trakya ve Tekirdağ mutfağına yönelik bir araştırma ve keşif mutfağı kurulmasını öneren Bozkurt, "Yöresel reçetelerin korunarak geliştirilmesi ve inovasyonla dünyaya tanıtılması gerekiyor. Bölgede gastronomi mirasının korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların ortak bir çatı altında toplanması önemli." dedi.

Bozkurt, yöresel ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Trakya mutfağının özgün reçetelerinin nitelikli restoranlarda sunulması bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaktır. İnsanların Trakya ve Tekirdağ'ın gastronomi kültürünü tanıyabileceği restoranların oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

REKLAM

Festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden şeflerin katılımıyla şef masaları, yerel üretici ve coğrafi işaretli ürün tanıtımları, yemek yarışmaları, atölyeler ve söyleşiler düzenleniyor.

Festival bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.