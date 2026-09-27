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        Tekirdağ'da "TCG Yıldırım" gemisi ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yavuz sınıfı fırkateyni "TCG Yıldırım" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "TCG Yıldırım" gemisi ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yavuz sınıfı fırkateyni "TCG Yıldırım" ziyarete açıldı.

        Ceyport Limanı'nda demirleyen "TCG Yıldırım"da görevli personel, ziyaretçilere gemiyle ilgili bilgi verdi.

        Vatandaşlardan İsmail Can Akan, gazetecilere, kente gelen gemiyi ailesiyle birlikte ziyaret ettiğini söyledi.

        Deniz Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini anlatan Akan, herkesin gemiyi görmesi gerektiğini belirtti.

        Gemi, ziyaret saatinin sona ermesinin ardından kentten ayrılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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