Tekirdağ'da denize giren karaca görüntülendi
Tekirdağ'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, denize giren karacayı cep telefonuyla görüntüledi.
Giriş: 28.09.2026 - 10:31 Güncelleme:
Tekirdağ'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, denize giren karacayı cep telefonuyla görüntüledi.
Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, bir süre sonra suda ilerleyen karacayı fark etti.
Karacayı cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, hayvanın bir süre yüzmesini izledi.
Görüntülerde, karacanın denizde yüzdüğü anlar yer aldı.
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