Asyaport, 9 ayda 1 milyon 675 bin TEU konteyner elleçledi

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda yılın 9 ayında 1 milyon 675 bin TEU konteyner elleçlenerek geçen yılın aynı dönemindeki iş hacmi aşıldı.

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, AA muhabirine, 2026'nın 9 ayının operasyonel başarıların elde edildiği ve önemli yatırımların hayata geçirildiği bir dönem olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en fazla konteyner elleçleyen limanı olduklarını belirten Dönmez, "Türkiye'nin transit konteyner hacminin yaklaşık yüzde 44'ünü karşılıyoruz. 9 ayda 1 milyon 675 bin TEU ile geçen yılın aynı dönemindeki iş hacmini aşan bir performans sergileyerek ilerliyoruz. Eylül ayında MSC Maya gemisinde gerçekleştirdiğimiz 22 bin 896 TEU'luk operasyonla Türkiye'de tek gemi uğrağında yeni bir rekora imza attık." dedi.

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Limanın kapasitesini artırmak amacıyla yatırımlar yaptıklarını anlatan Dönmez, rıhtım uzunluğunu 2 bin 10 metreden 2 bin 810 metreye çıkardıklarını dile getirdi.

Dönmez, yeni yatırımlarla yıllık konteyner elleçleme kapasitesini 2,5 milyon TEU'dan 4 milyon TEU'ya yükselttiklerini bildirdi.

Yatırımlarla yalnızca kapasite artışını hedeflemediklerini aktaran Dönmez, "Gemileri bekletmeden yanaştırmak, aynı anda daha fazla gemiye hizmet vermek ve elleçleme sürelerini kısaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sayede gemilerin yıllık sefer sayılarını artırmayı ve müşterilerinin operasyonel verimliliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Dönmez, çevresel sürdürülebilirliğin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

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- Karbon salımının önüne geçildi

Dönmez, gemilere karadan elektrik sağladıkları sistem sayesinde bugüne kadar 180 gemiye 10 milyon kilovatsaat elektrik verdiklerini ve yaklaşık 6 bin ton karbon salımını önlediklerini belirtti.

Güneş enerjisi panelleriyle limanın elektrik ihtiyacının yüzde 5'ini karşıladıklarını aktaran Dönmez, dört elektrikli terminal traktörünün aktif olarak kullanıldığını, 30 yeni elektrikli terminal traktörünün ise yolda olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Üç yıl içerisinde 100 elektrikli terminal traktöre ulaşarak filomuzun tamamını elektrikliye dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli sonuçlarından birinin de 2026 yılında Türkiye'de konteyner limanları arasında ilk Yeşil Liman sertifikasını almaları olduğunu belirten Dönmez, 2027'de daha yüksek elleçleme performansı, daha fazla gemi uğrağı ve çevreci yatırımlarla hem müşterilerine hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.