Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesinin Atatürk İlkokulu bahçesinde yapımını üstlendiği 5 derslikli ek binanın inşaatı devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum ve Belediye Meclis Üyesi Ecevit Karaca ile inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Teknik ekipten bilgi alan Sarıkurt, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

- Çorlu'da yaşayan çınarlar bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Yaşayan Çınarlarımız" projesi kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Kafe 1881’de düzenlenen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Sarıkurt, daha sonra katılımcılarla parkta yürüyüş yaptı.

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Büyüklerin tecrübelerinden yararlanmanın önemine değinen Sarıkurt, yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.