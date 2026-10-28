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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" diyen öğrencinin evinde arama yapıldı

        Tekirdağ'da "okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" diyen öğrencinin evinde arama yapıldı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden biri, arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" deyince emniyet ve okul yönetimini harekete geçirdi. Öğrencinin ifadesine başvurulurken, evinde arama yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" diyen öğrencinin evinde arama yapıldı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden biri, arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" deyince emniyet ve okul yönetimini harekete geçirdi. Öğrencinin ifadesine başvurulurken, evinde arama yapıldı.

        İddialara göre, kısa süre önce Çorlu'dan Muratlı'ya taşınan Cezayir asıllı lise öğrencisi A.B.T., arkadaşlarına; "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu söylemlerin ardından, öğrencinin yakın zamanda çevresine silahlardan bahseden cümleler kurduğu yönündeki iddialar üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğrencinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemelerde hiçbir suç unsuruna rastlanmazken, öğrencinin yalnız kaldığı, hiç arkadaşının olmadığı için bu yolla ilgi çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

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        Olayla ilgili başlatılan adli süreçte öğrencinin ifadesinin de alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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