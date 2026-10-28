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        Tekirdağ'da 500 öğrenciye mont yardımı yapıldı

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 500 öğrenciye mont yardımı yapıldı

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

        TOBB'un 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilere yönelik giyecek yardımı kapsamında gönderdiği nakdi destekle temin edilen montlar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlandı.

        Montlar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Berk Karakaş tarafından Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerindeki okul müdürlüklerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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