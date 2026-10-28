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        Muratlı'da tilki hareketliliği: Tren istasyonu yakınında görüldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezinde tren istasyonu yakınındaki hemzemin geçit yanında tilki görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Muratlı'da tilki hareketliliği: Tren istasyonu yakınında görüldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezinde tren istasyonu yakınındaki hemzemin geçit yanında tilki görüntülendi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen tilki, bir süre demir yolu çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Son dönemde ilçe merkezinde ve mahalle aralarında tilkilerin sıkça görülmeye başlandığını belirten ilçe sakinleri, aç kalan ya da doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle merkeze inen yaban hayvanlarıyla daha sık karşılaştıklarını ifade etti.

        İlçe merkezine inen tilkilerin genellikle yiyecek arayışında olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında panik yapmamaları, hayvanlara yaklaşmamaları ve yiyecek vererek evcilleştirmeye çalışmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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