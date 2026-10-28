Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı töreni Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün şeref defterini imzalamasıyla devam etti.

"Cumhuriyet, bağımsızlığımızın simgesidir"

Törende konuşan Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet’in kuruluşunda verilen mücadeleye dikkat çekerek, bu önemli mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Cumhuriyet’in büyük fedakârlıklar ve topyekûn mücadele sonucunda kurulduğunu belirten Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı en önemli miraslardan biri olan Cumhuriyet’in, ulusal egemenliğin ve millî iradenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

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Soytürk, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirterek vatan uğruna mücadele eden kahramanları andı.