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        Tekirdağ'da umrecilere yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor

        Tekirdağ'da, kasım ve aralık aylarında umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik hazırlık kursu seminerleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Tekirdağ'da umrecilere yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor

        Tekirdağ'da, kasım ve aralık aylarında umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik hazırlık kursu seminerleri düzenleniyor.

        Tekirdağ İl Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde, umre yolculuğu öncesinde vatandaşlara dini ve pratik bilgiler veriliyor.

        Süleymanpaşa ilçesindeki Hüseyin Karaküçük Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, "Umre İbadetinde Semboller ve Hikmetler" konulu sunum yaptı.

        Umre ibadetinin önemine değinen Bilgiç, katılımcılara yolculuk süreci ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

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        Seminerde ayrıca "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti", "Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı", "Umre Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", "Temel Sağlık Bilgileri" ile "Kadınlara Özgü Bilgiler" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

        Programda, umrecilerin kutsal topraklara yapacakları yolculuğa bilinçli şekilde hazırlanmaları ve ibadetlerini usulüne uygun yerine getirmeleri amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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