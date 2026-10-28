Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaşındaki kız yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda meydana geldi. Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan 59 ANT 763 plakalı hafif ticari araç ile Kömür Pazarı Caddesi'nde seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmada hafif ticari araçta bulunan G.K., adlı kız çocuğu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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