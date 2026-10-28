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        Trakya'nın Eylül ayı ihracatı 343 milyon doları aştı

        Trakya'da 2026 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin toplam ihracatı 343 milyon 934 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde 236 milyon 770 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilirken, bölgenin dış ticaretinde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Trakya'nın Eylül ayı ihracatı 343 milyon doları aştı

        Trakya’da 2026 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin toplam ihracatı 343 milyon 934 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde 236 milyon 770 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilirken, bölgenin dış ticaretinde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye genelinde 2026 yılı Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,6 artışla 31 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

        Trakya’nın ihracatında Tekirdağ öne çıktı

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        Eylül ayında Tekirdağ’da 314 milyon 710 bin dolar, Kırklareli’nde 18 milyon 80 bin dolar ve Edirne’de 11 milyon 144 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Üç ilin toplam ihracatı 343 milyon 934 bin dolar oldu.

        Aynı dönemde Tekirdağ’da 213 milyon 436 bin dolar, Kırklareli’nde 16 milyon 114 bin dolar ve Edirne’de 7 milyon 220 bin dolar ithalat yapıldı. Böylece bölgenin toplam ithalatı 236 milyon 770 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        İhracatta Almanya, Bulgaristan ve BosnaHersek öne çıktı

        TÜİK verilerine göre, Eylül ayında Tekirdağ’ın en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya, en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülke Çin oldu.

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        Kırklareli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Bulgaristan olurken, en fazla ithalat Ukrayna’dan gerçekleştirildi. Edirne’nin ise en fazla ihracat yaptığı ülke BosnaHersek, en fazla ithalat yaptığı ülke Bulgaristan olarak açıklandı.

        Açıklanan veriler, Eylül ayında Trakya’nın dış ticaret hacminde Tekirdağ’ın ağırlığını ortaya koyarken, üç ilin ihracatının toplamda 343 milyon doları aştığını gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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