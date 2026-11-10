Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Programa Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, emniyet ile jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Tekirdağ Valiliğince Orta Camii'nde düzenlenen programda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler yad edildi.

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