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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resim sergisi açtı.

        Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Mavi Gözlerin Işığında; Geçmiş ve Gelecekte Atatürk" temalı sergiye, Kaymakam Nazmi Günlü ve protokol üyeleri katıldı.

        Sergide, lise öğrencileri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        - Kapaklı'da spor kurslarına katılan kadınlar çay programında buluştu

        Kapaklı ilçesinde spor kurslarına katılan kadınlar için akşam çayı programı gerçekleştirildi.

        Kapaklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen programa Belediye Başkanı Mustafa Çetin de katıldı.

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        - MHP Tekirdağ İl Yönetiminden Tekirdağ TSO'ya ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanı Furkan Biçer, İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan, Muratlı İlçe Başkan Vekili Turan Dana ve beraberindeki il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

        Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre ziyarette, Biçer ve beraberindekiler, Günay'a yeni çalışma dönemi dolayısıyla başarı diledi.

        Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Biçer'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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