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        Tekirdağ'da 'Ata'ya Saygı Nöbeti' tutuldu

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Evi'nde 'Ata'ya Saygı Nöbeti' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 'Ata'ya Saygı Nöbeti' tutuldu

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Evi'nde 'Ata'ya Saygı Nöbeti' gerçekleştirildi.

        Atatük Evi'nde Yeni Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Nöbeti'ne, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Ümit ediyorum bu nöbeti, Ata'mızın manevi mirasına sahip çıkma vazifesini ortak akılla beraberce büyüterek, çoğalarak, herkesi davet ederek gerçekleştiriyor olacağız ve Ata'mıza da layık olacağımızı ümit ediyorum. Ben tekrar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mücadele arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Rahat uyu diyorum senin için mücadele eden, koyduğun ilkeler doğrultusunda mücadele eden gençler var" dedi.

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        Programa katılanlar Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Atatürk Evi'nin önüne karanfiller bırakılırken, evin içi ziyaret edildi. Daha sonra gençler tarafından saygı nöbeti tutuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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