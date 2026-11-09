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        Muratlı'da trafik kazası: 2 yaralı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Muratlı'da trafik kazası: 2 yaralı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, İstiklalKurtpınar Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak muhtemel bir başka kazanın önüne geçerken, itfaiye ekipleri ise araçlarda yanma riskine karşı tedbir aldı. Kazada hafif yaralanan Kadir S. ve Mustafa B. adlı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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