Tekirdağ'da hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Toplantıda, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların da değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ile üreticilere yönelik destekleme projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, yıl boyunca sahada yürütülen koruyucu ve tedavi edici veteriner hekimlik hizmetleri, aşılama kampanyaları, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyon çalışmaları ele alındı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele kapsamında yıl boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

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