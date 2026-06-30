Çerkezköy TSO'nun 31 üyesi TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı "En Büyük 1000 İhracatçı Listesi'nde" Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na (ÇTSO) kayıtlı 31 firma yer aldı.



TİM tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye’nin ihracat performansını ortaya koyan “İlk 1000 İhracatçı” araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı.



Listeye göre, ÇTSO üyesi 31 firma Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer aldı.



ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yaptığı açıklamada, listeye giren firmaları tebrik ederek, bölgenin üretim ve ihracat gücünü her geçen yıl artırdığını belirtti.



Zorlu küresel koşullara rağmen sanayicilerin üretim ve ihracata devam ettiğini ifade eden Çetin,"İlk 1000 listesinde yer alan 31 üyemizle gurur duyuyoruz. Bölgemiz, Türkiye'nin üretim üssü konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor." dedi.



Çetin, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatına bölgenin önemli katkı sunduğunu belirterek, Çerkezköy’ün ihracat hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.



Türkiye'nin ihracatta dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasında yer alma hedefine dikkat çeken Çetin, bu süreçte Çerkezköy sanayisinin önemli rol üstlendiğini ifade ederek, ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti.

