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        Çerkezköy'de üretim yapan firmalar İSO'nun "En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" Listesi'nde

        İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden (ÇOSB) 17, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) üyesi 26 firmanın listede yer alması dolayısıyla her iki kurumdan da tebrik mesajı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Çerkezköy'de üretim yapan firmalar İSO'nun "En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" Listesi'nde

        İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden (ÇOSB) 17, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) üyesi 26 firmanın listede yer alması dolayısıyla her iki kurumdan da tebrik mesajı yayımlandı.

        ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye sanayisinin en kapsamlı araştırmalarından biri olan İSO 500 listesinde yer alan bölge firmalarını tebrik etti.

        Sonuçların ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirten Sözdinler, ÇOSB'nin üretim, yatırım ve ihracatta Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti.

        ÇOSB'nin üretim ve ihracat üssü konumunu daha da güçlendirmek istediklerini belirten Sözdinler, gelecek yıllarda İSO ve Türkiye İhracatçılar Meclisi araştırmalarında daha fazla firmayla temsil edilmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Sözdinler, İSO 500 listesine giren firmalar başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren tüm sanayicilere başarı dileyerek, sanayinin ülke ekonomisine katkısının artarak sürmesini temenni etti.

        - ÇTSO üyesi 26 firma listede

        ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de yaptığı açıklamada, İSO İlk 500 listesinde yer alan üye firma sayısının geçen yıl 25 iken bu yıl 26'ya yükseldiğini belirtti.

        Bölge sanayisinin üretim gücünün ve Türkiye ekonomisindeki stratejik konumunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Çetin, listede yer alan firmaların genel sıralamadaki konumlarını da yükselttiğini kaydetti.

        Çetin, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerini kapsayan hizmet bölgesinin organize sanayi bölgeleri, güçlü lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücüyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

        Otomotiv yan sanayi, kimya, tekstil, plastik, ambalaj ve makine başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların bölge sanayisinin çeşitliliğini ve dinamizmini yansıttığını aktaran Çetin, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel krizlere rağmen üretimini sürdüren sanayicileri tebrik etti.

        Çetin, 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın da firmalar için yeni ticaret ve ihracat fırsatları sunacağını belirtti.

        Oda olarak sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Çetin, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında üyelere rehberlik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

        Çetin, daha fazla firmanın İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.



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