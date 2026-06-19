Çorlu'da 1989 Göçü anısına Göç Anıtı açıldı

Çorlu Belediyesi tarafından, Bulgaristan’da uygulanan asimilasyon politikalarına karşı kimliğine, diline ve inancına sahip çıkan soydaşların anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan Göç Anıtı törenle açıldı.



Cumhuriyet Parkı'ndaki açılış törenine Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, göçmen derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, anıtın 1989 Zorunlu Göçü'nün acı hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapıldığını söyledi.



Göç Anıtı'nın geçmişte yaşanan acıları unutturmamanın yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve umudun da simgesi olacağını belirten Sarıkurt, Çorlu'nun tarih boyunca göç alan ve gelenleri bağrına basan bir kent olduğunu ifade etti.



1989 yılında Bulgaristan'da yaşayan Türklerin isimlerinden, dillerinden ve inançlarından vazgeçmeye zorlandığını dile getiren Sarıkurt, bu baskılar nedeniyle binlerce kişinin doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.



Sarıkurt, anıtın yalnızca yaşanan acıları değil, Türkiye'ye gelen soydaşların emekleriyle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine sunduğu katkıları da temsil ettiğini belirtti.



Konuşmaların ve şiir dinletilerinin ardından Göç Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.







