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        ÇTSO'nun Filibe'deki Türk Ticaret ve Lojistik Merkezi eylülde açılacak

        Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından Bulgaristan'ın Filibe kentinde hayata geçirilen Türk Ticaret ve Lojistik Merkezi'nin eylül ayında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 12:52 Güncelleme:
        ÇTSO'nun Filibe'deki Türk Ticaret ve Lojistik Merkezi eylülde açılacak

        Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından Bulgaristan'ın Filibe kentinde hayata geçirilen Türk Ticaret ve Lojistik Merkezi’nin eylül ayında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

        ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yönetim ve meclis üyeleri ile Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’da görev yapan gazeteciler, merkezi ziyaret etti.

        Çetin, burada yaptığı açıklamada, merkezin 5 bin metrekaresi depolama, 1000 metrekaresi showroom ve ofis olmak üzere toplam 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'den Bulgaristan'a gümrüklü olarak gönderilen ürünlerin merkezde depolanacağını belirten Çetin, merkezin yanındaki demiryolu hattının lojistik açıdan önemli avantaj sağlayacağını ifade etti.

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        Çetin, Çerkezköy’den yüklenen bir trenin yaklaşık 4 saatte merkeze ulaşabileceğini, karayolunda ise tırların zaman zaman 72 saate kadar bekleyebildiğini kaydetti.

        Merkezin özellikle KOBİ'lerin Avrupa ve Balkan pazarlarına açılmasına katkı sağlayacağını dile getiren Çetin, Bulgar girişimcilerle kurulacak iş birlikleriyle farklı ülkelere yönelik ticaretin de geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

        Projenin Çerkezköy ve Çorlu ticaret ve sanayi odalarının ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini aktaran Çetin, merkezin ihtiyaçlara göre yeni bir yapı olarak tasarlandığını bildirdi.

        Çetin, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Eylül ayı içerisinde tüm işlemleri halledip burayı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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