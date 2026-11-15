'Evcil Kanatlılar Festivali'nden renkli görüntüler

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Evcil Kanatlılar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. 107 ırktan yaklaşık 10 bin kanatlı hayvanın yer aldığı festivalde, kuş meraklıların yanı sıra çocuklarıyla gelen aileler de yer aldı.

Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği tarafından bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği Evcil Kanatlılar Festivali, Kapalı Salı Pazarı'nda yapıldı. Kadın ve çocukların ücretsiz girdiği festival, yoğun ilgi gördü. Festivalde yaklaşık 107 ırktan bin 250 güvercin, 250 süs tavuğu ve horozları ile muhabbet kuşları, atmaca ve kartallar yer aldı. Festivalin panayır havasında geçtiğini belirten Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Mustafa Aksu, "Festival çok güzel gidiyor, Türkiye'nin her yerinden katılım var. Avrupa ülkelerinden de birçok misafirimiz var. Bizim için çok güzel bir gün, düğün havasında geçiyor. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Ailelerin de katılması, kuş sevgisini, hayvan sevgisini aşılamamız bizim açımızdan çok güzel bir şey. Hem çocuklarımıza da hafta sonu aktivitesi oluyor" dedi.

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'BAKIMI ÇOK ZOR DEĞİL'

Aksu, festivalde en güzel güvercin yarışmasının da yapıldığını belirterek, "Güvercin sevgisi, hayvan sevgisi bambaşka bir şey. Bakımı çok zor değil. Temizlik konusunda zor bir şeyi yok. Yemini suyunu geçmediğiniz sürece zor değil. 107 tane ırk var. 1200 tane katılım sağladık bu sene. Tek tek saymaya kalkarsak bayağı bir uzun sürer. Yarışmada kuşlar kendi ırkına göre, kendi içindeki özelliklerine göre birbiriyle yarışıyor ve ondan sonra en iyisini birinci olarak seçiyorlar. İlk üçe girene kupa veriliyor. Burada her ırktan katılım en iyileri geliyor, burası şampiyonlar ligi gibi bir şey. Onun için her yıl katlanarak katılım artıyor" diye konuştu.

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'EN AZ 3 SAAT ONLARLA İLGİLENİYOR'

Festivalde güvercin satışı yapan eşine destek amaçlı geldiğini belirten Hatice Güler ise "Festivale ilk defa geliyorum. Çok güzel buldum, çok kalabalık. Eşime destekçi olarak geldim. Eşim çalışıyor, akşam geldiği zaman en az 3 saat onlarla ilgileniyor. Nasıl bir sevgi bilmiyorum, senelerdir bakıyor. İlk zamanlar kanarya ile başladık, ondan sonra kanaryayı bıraktık güvercine döndük. Şimdi ırk yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'KATILIM SAYISI ÇOK GÜZEL'

32 yıldır güvercin beslediğini belirten İlhan Tezcan da her geçen yıl festivale katılımın yoğunlaştığını kaydetti. Tezcan, "Festival şu anda çok iyi ilerliyor, katılım sayısı çok güzel. Herkes aileleriyle berber güzel bir hafta sonu geçirdi. Hava soğuk olmasına rağmen bu kadar katılım olması çok iyi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Maddi durumu iyi olan arkadaşlarımız çok mal aldılar ama diğer insanlar tabi biraz tebessümle bakarak gittiler" diye konuştu. Ailesiyle birlikte festivale gelen 9 yaşındaki Asel Akyel, "Festival çok güzel. Kuşları seviyorum, buradaki kuşların hepsi dikkatimi çekti. Kuş sevgisi güzel bir şey. Bakımı o kadar da zor değil" dedi.