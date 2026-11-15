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        Evlenmek isteyen yaşlıları tuzağa düşüren 6 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişileri evlilik vaadiyle dolandırıp şantaj yapan ve yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında, 724 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Evlenmek isteyen yaşlıları tuzağa düşüren 6 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişileri evlilik vaadiyle dolandırıp şantaj yapan ve yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında, 724 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik' vaadiyle yaşlı kişilerin, dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşürüldüğü yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıttığı vatandaşı, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü ve bu operasyona destek olması gerektiği yönünde asılsız beyanlarla korkuttukları tespit edildi. Şüphelilerin, şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşın, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL göndermesini sağlayıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilere ait banka hesaplarındaki incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon lira finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesaplarıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

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        23 GÖZALTI

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın; evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden şahıslara karşı dikkatli olmaları, bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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