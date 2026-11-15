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        Böbrek nakliyle hayata yeniden tutundu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nezihe Özkan, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Böbrek nakliyle hayata yeniden tutundu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nezihe Özkan, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

        Özkan'a 2020 yılında rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Yapılan tetkik ve değerlendirmelerin ardından Özkan'ın yaşamını sürdürebilmesi için böbrek nakli olması gerektiği belirlendi.

        Bir süre organ nakli bekleyen Özkan'a 14 Aralık 2024'te Çanakkale'den uygun organ bulunduğu bildirildi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan gerçekleştirilen böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuşan Özkan, 2025 yılına yeni bir yaşam umuduyla girdi.

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        Özkan, kendisine verilen ikinci yaşam fırsatıyla hayatına devam ediyor.

        Nezihe Özkan, AA muhabirine, organ naklinin kendisine yaşama sevincini yeniden sağladığını söyledi.

        Böbrek nakli sayesinde hayatında yeni bir dönemin başladığını aktaran Özkan, "Hayatıma yeni bir yaşam geldi doktorlarımızın sayesinde. Canıma can katan doktorlarımız ömrümüze ömür verdiler. Çok mutlu oldum. Çok sevindim." dedi.

        - "Haberi alınca büyük bir sevinçle bağırdım"

        Özkan, böbrek nakli yapılacağı bilgisini ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı sırada öğrendiğini belirtti.

        Tarifsiz bir sevinç yaşadığını anlatan Özkan, "Selman Bey arayarak, nakil için uygun organ bulunduğunu ve 2 saat içinde hastaneye gelip gelemeyeceğimizi sordu. Haberi alınca büyük bir sevinçle bağırdım. O sırada çay içen kayınvalidemler korkarak bardaklarını yere bıraktı. Ne olduğunu anlayamadılar. Haberi kimseyle paylaşmadan eşimi arayıp Çanakkale'ye gitmemiz gerektiğini söyledim." diye konuştu.

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        - "Bir organ bağışı bir hayat kurtarır"

        Eşinin neden Çanakkale'ye gitmeleri gerektiğini anlamadığını belirten Özkan, durumdan şüphelendiğini ve kendisine birinin şaka yapmış olabileceğini düşündüğünü anlattı.

        Nakil haberini beklemediği bir anda aldığını ve kendisine büyük sürpriz olduğunu vurgulayan Özkan, "Bavulum hiç hazır değildi. Eşim kahveye gidip geliyor. Diyor ki 'Nezihe bak hazırla bu bavulunu. Belki bir gün nakil çıkar sana.' Yok ya diyorum bütün herkes nakil bekliyor diyorum, kimseye çıkmıyor da bana mı çıkacak? diyorum ama çok şanslıymışım bu konuda. Bir organ bağışı bir hayat kurtarır. Yani dilerim ki bütün bekleyen hastalarımıza bağış yapılsın. Yani daha uzun yaşam olsun." ifadelerini kullandı.

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        Özkan, hastaneye ulaştıklarında kendisiyle birlikte beş kişinin nakil için beklediğini, sürecin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        Özkan'ın kızı Elif Akpınar da nakil haberini aldıklarında çok şaşırdıklarını ve şok olduklarını ifade etti.

        Annesinin naklin ardından hayatına neşeli bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Akpınar, herkese organ bağışında bulunma çağrısı yaptı.

        Akpınar ayrıca birine yeniden bir hayat olmanın dünyada en güzel iyiliklerden olduğunu kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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