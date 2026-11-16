Tekirdağlı yetiştirici Okan Yavuz, küçükbaş hayvan yarışmalarında derece elde etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Okan Yavuz, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle başarısını ortaya koyuyor.

İlçeye bağlı Subaşı Mahallesi’nde yaşayan Yavuz, çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu hayvancılığı meslek edindi. Yetiştiriciliğinde Merinos ve France ırkı koyun ve koçlara ağırlık veren Yavuz, hayvanların bakım ve beslenmesiyle yakından ilgileniyor.

Hayvanların ırk özelliklerini korumak ve geliştirmek için titizlikle çalışan Yavuz, yetiştirdiği hayvanlarla katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar kazandı.

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Yavuz, Tekirdağ’da düzenlenen Karaevli Tarım Fuarı'ndaki küçükbaş hayvan yarışmasının Merinos kategorisinde ikincilik ve üçüncülük elde etti. Malkara Küçükbaş Hayvan Festivali’nde düzenlenen France koç yarışmasını ise birincilikle tamamladı.

- "Hayvancılık benim için bir yaşam biçimi"

Okan Yavuz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır severek küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Hayvancılığın kendisi için yalnızca bir meslek olmadığını belirten Yavuz, hayvanların bakımından beslenmesine kadar her aşamayla bizzat ilgilendiğini ifade etti.

Yıllardır verdiği emeğin yarışmalarda elde edilen derecelerle karşılık bulmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

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"Hayvancılık benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sevgi ve emek işi. Hayvanlarımızın bakımından beslenmesine kadar her aşamasıyla yakından ilgileniyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Yetiştirdiğim hayvanların yarışmalarda derece alması benim için tarif edilemez bir mutluluk. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını almak gurur verici. Bu başarılar bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Hedefim, hayvanlarımın kalitesini daha da artırarak yetiştiriciliğe devam etmek."