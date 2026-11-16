Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Giriş: 16.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından avlanmak için denize açıldı.
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