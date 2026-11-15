Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnönü Caddesi'nde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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