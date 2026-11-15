Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, ÇerkezköyÇorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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