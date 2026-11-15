Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

        Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaza, ÇerkezköyÇorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza; 11 yaralı
        Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza; 11 yaralı
        'Evcil Kanatlılar Festivali'nden renkli görüntüler
        'Evcil Kanatlılar Festivali'nden renkli görüntüler
        16. Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları yarışması sona erdi
        16. Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları yarışması sona erdi
        Tekirdağ'da gece boyunca huzur ve güven denetimi
        Tekirdağ'da gece boyunca huzur ve güven denetimi
        Evlenmek isteyen yaşlıları tuzağa düşüren 6 şüpheli tutuklandı
        Evlenmek isteyen yaşlıları tuzağa düşüren 6 şüpheli tutuklandı
        'Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ayşe Zelal'e coşk...
        'Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ayşe Zelal'e coşk...