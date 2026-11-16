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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayırsever İsmail Bayram tarafından aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayırsever İsmail Bayram tarafından aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortacami Mahallesi'nde yapımı devam eden caminin yaklaşık 250 metrekarelik alt katı, aile sağlığı merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

        Merkezin yapımı da hayırsever İsmail Bayram tarafından üstlenildi.

        Merkezin yapımına ilişkin protokol, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ve hayırsever İsmail Bayram tarafından imzalandı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Soytürk, camide ibadet edildiği, aile sağlığı merkezinde hastalar tedavi gördüğü sürece yapılan hizmetlerin anne ve babası için sadaka-i cariye olacağını belirtti.

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        Soytürk, söz konusu merkezin kamu hizmetine katkı sağlayacağını ifade ederek, Bayram'a teşekkür etti.

        - Tekirdağ'da otobüslerde emniyet kemeri denetimi

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentten Türkiye'nin farklı illerine seyahat eden yolcuları taşıyan otobüslerde yapılan denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

        Denetimler sırasında yolculara emniyet kemerinin trafik kazalarında hayati önem taşıdığı anlatıldı, yolculuk boyunca kemer takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

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        Ekipler, yolculara güvenli seyahat edebilmeleri için emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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