Tekirdağ'da hayvan sağlığı ve gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işletmeden sofraya uzanan üretim sürecinin her aşamasında yürütülen çalışmalarda, hayvan sağlığına yönelik uygulamaların yanı sıra aşıların uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasına yönelik işlemler gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir gıda üretiminin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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