Tekirdağ'da şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri denetimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim gerçekleştirerek yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ'dan Türkiye'nin dört bir vilayetine seyahat eden şehirler arası otobüslerde gerçekleştirilen denetimlerde, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında otobüslerde bulunan yolculara emniyet kemerinin muhtemel trafik kazalarında ve ani fren durumlarında hayati önem taşıdığı anlatıldı.

Denetimlerde yolculara yönelik bilgilendirme yapan polis ekipleri, emniyet kemerinin yalnızca sürücüler için değil, araç içerisinde bulunan tüm yolcular için önemli bir güvenlik tedbiri olduğuna dikkat çekti.

REKLAM

Özellikle şehirler arası yolculuklarda uzun mesafeler kat eden otobüslerde emniyet kemerinin yolculuk boyunca takılı tutulması gerektiği vurgulandı. Muhtemel bir kaza, ani fren veya çarpışma anında emniyet kemeri takmayan yolcuların araç içerisinde savrularak ciddi şekilde yaralanabileceği hatırlatıldı.

Ekipler, yolculara emniyet kemerlerini seyahat boyunca çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulunurken, güvenli yolculuk için kurallara uyulmasının önemini anlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede ise vatandaşlara güvenli, huzurlu ve kazasız yolculuklar temennisinde bulunularak, "Güvenliğiniz için kemerinizi takın, sevdiklerinize sağ salim kavuşun" mesajı verildi.