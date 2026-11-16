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        Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık toplandı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık toplandı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık topladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla çalışma yapıldı.

        Etkinlikte, doğal kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

        Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, daha temiz kıyılar ve sağlıklı bir gelecek için çevre koruma çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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