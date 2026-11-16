Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık toplandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık topladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık topladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla çalışma yapıldı.
Etkinlikte, doğal kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekildi.
Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, daha temiz kıyılar ve sağlıklı bir gelecek için çevre koruma çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.
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