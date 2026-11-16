Tekirdağ'da rögar kapağından çıkan kanalizasyon suları Marmara Denizi'ne akıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde rögar kapağından çıkan kanalizasyon suları Marmara Denizi'ne akıyor. Vatandaşlar, yıllardır deniz akan ve çere kirliliğine sebep olan probleme kalıcı çözüm getirilmesini istiyor.

Çorlu ilçesine bağlı turistik Yenice Mahallesi Hür 13. Sokak'ta yaşanan kanalizasyon sorunu, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Sokaktaki rögar hattında çıkan kanalizasyon suları kontrolsüz şekilde denize akıyor.

"Doğal şelale akıyor"

Mahalle sakinlerinden Dilek Topal, yaşanan duruma tepki göstererek, "Gördüğünüz gibi doğal bir şelale akıyor buradan. Ama biz bunu istemiyoruz. Doğallığı, doğal kalsın istiyoruz. Bu artık doğallıktan çıkmış durumda. Kokusu, pisliği, her şeyinden bıktık artık. Çocuklarımız buradan geçiyor, biz geçiyoruz. Buna bir çare bulunsun" dedi.

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"Rögar hattının değişmesi artık elzem hale gelmiştir"

Mahalle sakini Tamer Topal ise kanalizasyon hattındaki sorunun yeni olmadığını ve yıllardır devam ettiğini belirterek, "Bu rögar yıllardan beri bu şekilde akmakta. Akan pis sular devamlı denize gidiyor. Bu durum çevre sağlığını olumsuz etkilediği gibi kötü kokuya da neden oluyor ve burayı yaşanmaz bir hale getiriyor. Yetkililere defalarca haber vermemize rağmen geçici çözümlerle sorunu gidermeye çalışıyorlar. Ancak anladık ki bu iş geçici çözümlerle olacak bir iş değil. Buraya yatırım gerekiyor. Bu rögar hattının değişmesi artık elzem hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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"Kalıcı bir çözüm istiyoruz"

Yaşanan kirliliğin özellikle çocukların sağlığı açısından endişe verici olduğunu dile getiren Topal, "Burası bizim yaşadığımız bir çevre olmaktan çıkıyor. Kötü kokular başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin sağlığını etkiliyor. Özellikle yaz döneminde burada durmak, denize girmek mümkün olmuyor. Kışın kokuyu çok fazla hissetmiyoruz ancak yaz aylarında durum dayanılmaz hale geliyor. Yaklaşık 5 yıldır bu sorunla mücadele ediyoruz. Defalarca TESKİ'ye, belediyeye ve ilgili yetkililere şikâyetlerimizi ilettik. Artık kalıcı bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.