Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon 724 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarıldı: 6 şüpheli tutuklandı

        Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon 724 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarıldı: 6 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşerek 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon 724 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarıldı: 6 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşerek 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikâyeti üzerine çalışma başlatıldı.

        Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek korku oluşturdukları tespit edildi.

        REKLAM

        724 milyon TL'lik para trafiği

        Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşa farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderttikleri ortaya çıkarıldı.

        Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

        15 ilde eş zamanlı operasyon

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yetkililerden vatandaşlara uyarı

        Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        Böbrek nakliyle hayata yeniden tutundu
        Böbrek nakliyle hayata yeniden tutundu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da lodos 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
        Tekirdağ'da lodos 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
        Tekirdağ'da Çocuk Diyabet Okulu programı düzenlendi
        Tekirdağ'da Çocuk Diyabet Okulu programı düzenlendi
        Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı
        Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı
        Tekirdağ'da 4 katlı apartmanın teras katında yangın
        Tekirdağ'da 4 katlı apartmanın teras katında yangın