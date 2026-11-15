Tekirdağ'da "Çocuk Diyabet Okulu" programı düzenlendi.

Eğitim kapsamında ayrıca karbonhidrat sayımı, doğru beslenme, fiziksel aktivite ve diyabetle yaşam konuları ele alındı.

Programda, Tip 1 diyabetin tanınması ve tedavisi, diyabette acil durumlar, glukoz sensörlerinin kullanımı, insülin tedavisi ve diyabet teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

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