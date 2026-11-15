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        Tekirdağ'da Çocuk Diyabet Okulu programı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Çocuk Diyabet Okulu" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Çocuk Diyabet Okulu programı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Çocuk Diyabet Okulu" programı düzenlendi.

        Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

        Programda, Tip 1 diyabetin tanınması ve tedavisi, diyabette acil durumlar, glukoz sensörlerinin kullanımı, insülin tedavisi ve diyabet teknolojileri hakkında bilgi verildi.

        Eğitim kapsamında ayrıca karbonhidrat sayımı, doğru beslenme, fiziksel aktivite ve diyabetle yaşam konuları ele alındı.

        Programa, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yöneticileri, uzman hekimler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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