Malkara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ kara yolunda meydana geldi. Tekirdağ'dan Keşan yönüne giden M.S. (50) yönetimindeki 59 KE 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Ş.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Ş., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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