Tekirdağ'da kıyı temizliği: Sahilden 254 kilogram atık toplandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliğinde sahilden 254 kilogram atık toplandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Değirmenaltı Mahalle Muhtarlığı ile çevre gönüllüleri, "Kaynaklar Sınırsız Değil" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Değirmenaltı Halk Plajı'nda bir araya gelen kıyı boyunca temizlik çalışması yaptı.

Sahil şeridinde gerçekleştirilen çalışmada çevreye bırakılan atıklar tek tek toplanarak ayrıştırılmak ve uygun şekilde bertaraf edilmek üzere bir araya getirildi. Etkinlik sonunda kıyı şeridinden toplam 254 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atık miktarı, kıyıların korunması konusunda toplumsal farkındalığın ve bireysel sorumluluğun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Etkinlikte, günlük yaşamda yapılan tüketim tercihlerinin doğal kaynaklar üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması ve atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Kaynakların sınırsız olmadığına işaret edilen çalışmada, çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi.