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        Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamıyor

        TEKİRDAĞLI balıkçılar, 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ne açılamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamıyor

        TEKİRDAĞLI balıkçılar, 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi’ne açılamıyor.

        Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren lodos, balıkçıların av faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Sert esen rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, zorunlu olarak paydos etti. Balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'na çektikleri teknelerinin bakımını yapıyor, yıpranan ağlarını onarıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Lodos sert estiği için avcılık yapılamıyor. Tayfalar limanda ağ tamiri yapıyor. İnşallah havanın normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek" dedi.

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        Balıkçı İdris Şeremet de rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini ifade ederek, havanın normale dönmesiyle palamut avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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