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        Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor

        Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor

        Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamıyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, lodosun etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Balıkçıların lodos nedeniyle mecburi paydos ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Lodos sert estiği için avcılık yapılamıyor. Tayfalar limanda ağ tamiri yapıyor. İnşallah havanın normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek." dedi.

        Balıkçı İdris Şeremet de rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini belirterek, havanın normale dönmesiyle palamut avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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