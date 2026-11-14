Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor

Balıkçıların lodos nedeniyle mecburi paydos ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Lodos sert estiği için avcılık yapılamıyor. Tayfalar limanda ağ tamiri yapıyor. İnşallah havanın normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek." dedi.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamıyor.

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