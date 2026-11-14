Tekirdağ'da su ürünleri avcılığına yönelik denetim yapıldı
Tekirdağ'da su ürünleri avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da su ürünleri avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yürütülen denetimler kapsamında, Tekirdağ'da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ekipler çalışma yaptı.
Denetimlerde su ürünleri avcılığına ilişkin kontrol ve incelemelerde bulunuldu.
Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.
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