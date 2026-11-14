Tekirdağ'da zeytin üreticisine teknik bilgilendirme yapıldı

Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve önerilen dozda kullanılmasının önemine değinilen ziyarette, hasat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da anlatıldı.

İl Müdürlüğü teknik ekipleri de üreticiye zeytin ağaçlarında görülen hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde zeytin üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

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