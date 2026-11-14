Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da zeytin üreticisine teknik bilgilendirme yapıldı

        Tekirdağ'da zeytin üreticisine teknik bilgilendirme yapıldı

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde zeytin üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Tekirdağ'da zeytin üreticisine teknik bilgilendirme yapıldı

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde zeytin üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

        Aksoy, Yavuz Mahallesi Mengen mevkisinde 16 dekarlık alanda zeytin yetiştiren üreticiyle bir araya geldi.

        Ziyarette zeytin yetiştiriciliği, üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar, pazarlama koşulları ve çözüm önerileri ele alındı.

        İl Müdürlüğü teknik ekipleri de üreticiye zeytin ağaçlarında görülen hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

        Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve önerilen dozda kullanılmasının önemine değinilen ziyarette, hasat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri bilimsel projelerini Vali Soytürk'e tanıttı
        Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri bilimsel projelerini Vali Soytürk'e tanıttı
        Tekirdağ'da su ürünleri avcılığına yönelik denetim yapıldı
        Tekirdağ'da su ürünleri avcılığına yönelik denetim yapıldı
        Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da su ürünleri denetimi
        Tekirdağ'da su ürünleri denetimi
        Tekirdağ'da martıların balık kavgası: Sahilde balık için kıyasıya rekabet
        Tekirdağ'da martıların balık kavgası: Sahilde balık için kıyasıya rekabet
        Hayrabolu'da şiddetli rüzgar trafik ışığını devirdi
        Hayrabolu'da şiddetli rüzgar trafik ışığını devirdi